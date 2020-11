Sporting enumera "factores que permitem a todos sonhar"

O Sporting assinala esta quinta-feira no editorial do jornal do clube o facto de o último fim-de-semana ter sido "novamente 100% vitorioso", com a liderança em "mais do que uma modalidade".





"No futsal, a equipa de Nuno Dias tem o registo imaculado de sete vitórias em sete jogos, sendo que até ao momento Cardinal é o máximo goleador da prova com nove golos e Merlim o rei das assistências, com oito. No basquetebol, depois da extraordinária vitória na Taça de Portugal, os Leões de Luís Magalhães também se encontram invictos, liderando a prova com cinco vitórias em outros tantos jogos. No hóquei em patins, os pupilos de Paulo Freitas cederam apenas um empate e conquistaram seis triunfos, liderando também a classificação. No andebol o campeonato está ao rubro e a equipa de Rui Silva implacável, com nove vitórias em nove partidas", pode ler-se.E quanto ao futebol é relembrado que o Sporting é "a única equipa sem derrotas do campeonato". "As exibições e os golos de Pedro Gonçalves, a segurança de uma defesa comandada pelo nosso capitão, a consistência de João Palhinha e a magia de João Mário, a presença de vários jogadores oriundos da nossa formação, a garra contagiante de Nuno Santos, mas especialmente o espírito de grupo construído, são factores que permitem a todos sonhar. Neste caso, tão importante como sonhar, será fazê-lo com os pés bem assentes na terra, nunca fugindo do objectivo delineado por toda uma estrutura: jogo a jogo, apenas e somente isso. As contas serão feitas no final."No editorial , assinado por Miguel Braga, é ainda deixado um desejo: "Vivemos, de facto, numa altura única, mas contamos e queremos contar com o apoio de todos os sportinguistas. Esperamos que em breve, ou o mais rapidamente que as nossas autoridades permitirem, possamos contar com todos nas bancadas a apoiar as nossas equipas e os nossos atletas."