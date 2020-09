Sporting esclarece "contornos distintos" da AG e anuncia as regras

O Sporting esclareceu esta quinta-feira as regras da Assembleia Geral (AG) de 26 de setembro, no Estádio José Alvalade, que "terá contornos distintos do habitual de forma a corresponder às normas impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)". Num comunicado divulgado no site, os leões sublinhando que terá lugar apenas a votação, sem que haja lugar a discussão prévia.





Informações aos Sócios sobre a Assembleia Geral

A AG arrancará às 14 horas e às 20 horas serão fechadas as filas, permitindo-se que quem esteja ainda aguardando o momento de exercer o direito de voto o possa fazer."A Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal que vai realizar-se no próximo sábado, dia 26 de Setembro de 2020, no Estádio José Alvalade, terá contornos distintos do habitual, de acordo com os moldes já divulgados, de forma a corresponder às normas impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).Os responsáveis da Mesa da Assembleia Geral reuniram com as autoridades de saúde e esta foi a única forma possível de realizar a Assembleia Geral. Nesse sentido, a reunião e discussão não são autorizadas por não ser permitida a formação de aglomerados nos termos da legislação em vigor nesta altura no país e, em particular, na região de Lisboa e Vale do Tejo.Também por causa das limitações derivadas da pandemia, o Orçamento dos Rendimentos, Gastos e Investimentos do Sporting CP e o Relatório de Gestão e as Contas do Sporting CP, entregues em Junho e divulgados de imediato aos Sócios, foram disponibilizados on-line.De referir ainda que os temas em discussão serão apenas os anunciados, a recordar:Ponto Um – Votar o Orçamento dos Rendimentos, Gastos e Investimentos do Sporting Clube de Portugal, para o exercício de 1 de Julho de 2020 a 30 de Junho de 2021, elaborado pelo Conselho Directivo, acompanhado do Plano de Actividades e do Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar;Ponto Dois – Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Sporting Clube de Portugal, respeitantes ao exercício de 1 de Julho de 2019 a 30 de Junho de 2020, elaborado pelo Conselho Directivo e acompanhado do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar.A Assembleia Geral tem início marcado para as 14h00 e o fecho das urnas acontecerá às 20h00. Pouco depois, será anunciado o resultado da votação dos Sócios.O Sporting CP vai reenviar, a partir desta quinta-feira, o cartão de Sócio provisório, que dará acesso ao recinto e à acreditação da Assembleia Geral, através de correio electrónico e de uma mensagem escrita via telemóvel. O cartão poderá ser apresentado em papel ou no próprio telemóvel, mas em alternativa também se aceita o cartão de Sócio antigo ou a Gamebox da época 2019/2020. Será igualmente obrigatória a apresentação de um cartão de identificação civil com fotografia (Cartão de Cidadão, Passaporte ou Carta de Condução).Apenas serão admitidos à Assembleia Geral os Sócios com mais de 18 anos, pelo menos 12 meses de filiação ao Clube e no mínimo com a quota de Agosto de 2020 regularizada.Estas informações estarão disponíveis na mensagem de correio electrónico que será enviada aos Associados, na qual estarão ainda indicadas as regras de funcionamento da Assembleia Geral e as regras sanitárias obrigatórias da Direção-Geral da Saúde. A reter: o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento de segurança de dois metros.O Sporting CP apela ao cumprimento das regras anunciadas – que também estarão afixadas em todo o recinto – para que a Assembleia Geral decorra de forma segura para todos os presentes. Se apresentar sintomas como tosse, dificuldades respiratórias, dores de garganta, febre, entre outros, contacte de imediato a Linha Saúde 24 (808 24 24 24).Se necessitar de esclarecimentos adicionais, poderá contactar a Linha Sporting (707 20 44 44) ou ir ao Centro de Atendimento a Sócios da Loja Verde do Estádio José Alvalade – aberto todos os dias entre as 10h00 e as 20h00".