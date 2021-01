Sporting esclarece: «Não há interesse em Santiago Muñóz»

Como Record noticiou em momento oportuno, o avançado Santiago Muñoz, do Santos Laguna, não está nos planos do Sporting.





O presidente do clube mexicano disse este sábado que os leões terão feito uma abordagem pelo jogador de 18 anos, no final de 2020, mas o próprio líder do Santos Laguna admite que o que está em causa nesta fase são rumores."Houve uma aproximação por volta de novembro ou dezembro e não voltámos a receber qualquer informação a esse respeito. Estávamos atentos ao que pudessem oferecer, as portas não estavam fechadas. Neste momento, para ser claro, não temos uma proposta firme desse clube, diria que estamos numa fase de rumores e que no passado existirem pequenas abordagens, mas nunca houve formalmente uma proposta", reconheceu hoje Dante Elizalde, presidente do Santos Laguna, em entrevista ao ‘Mediotempo’.Confrontado porcom estas declarações, o Sporting confirma que Santiago Muñoz não está no radar em Alvalade. "Não há interesse do em Santiago Muñoz", garantiu afonte oficial da SAD.