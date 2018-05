Poucas horas após anunciar que haverá três sessões de esclarecimento aos sócios até 1 de junho, o Sporting esclareceu em que moldes as mesmas serão realizadas. Em comunicado, os leões explicam que "não haverá qualquer intervenção inicial" de Bruno de Carvalho e que será seguido um modelo de perguntas e respostas, "estando naturalmente o Conselho Directivo presente para ouvir todas as opiniões dos sócios, bem como para responder a todas as questões e dúvidas que sejam colocadas."O clube adianta também que "todas as sessões de esclarecimento serão gravadas pela Sporting TV". Recorde-se que as três sessões serão realizadas já no domingo de manhã, a partir das 10h00, no pavilhão João Rocha, em Faro a partir das 19h00 no dia 30 de maio, e no Grande Porto no dia 1 de junho, a partir das 19h00.