Sporting esclarece situação de funcionária premiada pelo Grupo Stromp

A funcionária do Sporting Amália Alves não está, afinal, envolvida no processo de despedimento coletivo colocado em marcha no clube e na SAD, esclareceu esta sexta feira a Record fonte oficial dos leões.





O Sporting nunca divulgou oficialmente a lista de trabalhadores atingidos, nem confirmou a veracidade dos vários nomes que entretanto vieram a público. A única exceção é o caso do assessor do futebol Paulo Cintrão, a quem Rúben Amorim já deixou inclusive uma mensagem de agradecimento ontem em conferência de imprensa.Amália Alves foi premiada em dezembro pelo Grupo Stromp na categoria "especial funcionários".Pelo erro na informação anterior, que o nosso jornal teve o cuidado de cruzar com diversas fontes,pede desculpa aos visados, em particular a Amália Alves, e aos seus leitores