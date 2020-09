Sporting esclarece sócios na véspera da Assembleia Geral

A direção do Sporting desafiou os sócios a enviarem as perguntas que desejavam fazer na AG e esta sexta-feira publicou no site respostas a 50 questões.





O aumento da dívida do clube à SAD foi um dos pontos que suscitou mais dúvidas e foi explicado por dois motivos: 1- a reestruturação financeira assinada em 2014 que envolve o passe dos jogadores; 2- situação deficitária das modalidades desde 2016/17, e facto da maioria dos contratos ter sido renegociado no que seria um ano olímpico (2020).É ainda acrescentado que o orçamento relativo a 2020/21 "apresenta uma redução de gastos de exploração importante próxima dos 5,3 milhões de euros".O i-voting foi outros dos temas que mereceu a curiosidade dos sportinguistas e, neste caso, a direção esclareceu que o tema será tratado numa futura Assembleia Geral quando já não existirem limitações relacionadas com a pandemia.O encerramento do fosso e a pintura das cadeiras do estádio também foram assuntos questionados, e aqui a ideia dos dirigentes é resolver estes e outros assuntos não prioritários quando houver uma maior disponibilidade financeira.