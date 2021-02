«Sporting está parecido com o ano em que foi campeão em 1999/00: todos jogavam para o mesmo»

Edmilson não poupa elogios ao trabalho levado a cabo pelo Sporting esta época. À Rádio Renascença, o ex-jogador, que esteve no título dos leões em 1999/00, compara mesmo as duas formações.





"[O Sporting] Não tem aquele jogador que se destaca mais, como tinha o Bruno [Fernandes] na época passada. O grupo está bastante forte. Está mesmo parecido com o ano em que fomos campeões em 1999/00. Todos jogavam para o mesmo, não havia um que se destacasse mais. Rúben Amorim? Tem dado provas de que é um grande treinador e de que pode treinar os melhores a nível europeu. Chegámos a uma fase em que não pode vacilar, tem de continuar. Todo os jogos são uma final, agora", afirmou, sublinhando que o Sporting "não pode ficar 18, 19 anos sem ser campeão". "Uma equipa grande em Portugal, na Europa e no mundo não pode ficar tanto tempo sem ser campeão. Os adeptos não merecem isso. Faço votos para que este ano seja o Sporting campeão, para realmente dar esse presente aos adeptos".No entanto, o também antigo jogador do FC Porto sublinha que os dragões estão longe de atirar a toalha ao chão e aponta ao clássico da próxima jornada."Ainda faltam bastantes jogos e se, por acaso, houver um desaire do Sporting, o FC Porto terá o ânimo para atacar a primeira posição. O Sporting tem de se segurar. Está na fase crucial. Cada jogo agora vai ser uma final. O Sporting tem de ganhar [o clássico], até para não dar essa motivação ao FC Porto".