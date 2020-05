Sporting estabelece parceria com EDP Comercial

O Sporting anunciou, esta sexta-feira, que estabeleceu um acordo com a EDP Comercial, vínculo que permite aos leões consumir apenas eletricidade de origem renovável, através da instalação de painéis solares e aderindo à mobilidade elétrica tornando, assim, o clube mais 'amigo do ambiente'.





Em nota publicada no site oficial, o clube informa que esta alteração irá "gerar poupanças de, pelo menos, 180 mil euros por ano".No âmbito desta parceria, o Sporting informa ainda que o clube irá instalar nas imediações do Estádio José de Alvalade pontos de carregamento automóvel - dois de carregamento rápido - para abastecer veículos elétricos e não poluentes, de forma a que "colaboradores, adeptos e outros visitantes" possam deslocar-se às instalações do clube e preservar, ao mesmo tempo, o ambiente.Frederico Varandas, presidente do Sporting, afirma que a parceria entre o clube e a EDP Comercial "tem uma enorme importância e surge em consonância com a visão estratégica apresentada recentemente"."Conseguimos um 2 em 1, começamos a construir um caminho sustentável, adaptando as nossas infra-estruturas com ferramentas que nos permitem reduzir a pegada ambiental e, em simultâneo, conseguimos otimizar os custos energéticos do Sporting Clube de Portugal", apontou.Já Vera Pinto Pereira, presidente da EDP Comercial, realçou o "o passo relevante" que os leões deram tendo em vista "a procura por soluções mais sustentáveis e equilibradas"."O momento atual que vivemos dá-nos um novo sentido de urgência sobre a luta contra as alterações climáticas, motivando a procura por soluções mais sustentáveis e equilibradas, uma visão que partilhamos com o Sporting Clube de Portugal, que agora dá um passo relevante nesta caminhada, ao tornar o seu consumo de energia mais limpo e eficiente. Estamos muito satisfeitos por sermos a escolha do Sporting neste percurso ainda mais verde", concluiu, em declarações citadas no site do Sporting.