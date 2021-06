Sporting estabelece parceria com empresa de cibersegurança

O Sporting estabeleceu uma parceria com a Acronis, empresa especializada em cibersegurança e que tem sede na Suíça e em Singapura. "O objetivo é fortalecer a proteção da informação do clube e da empresa como um todo", lê-se no comunicado dos leões, que lembram a"vasta experiência no desporto" por parte da Acronis.





O Sporting explica que "vai utilizar o Acronis Cyber Protect, uma solução que integra backup rápido e de confiança, antivírus e antimalware baseados em inteligência artificial e gestão integrada de endpoints, tudo gerido a partir de uma interface única." É ainda dito que o "Acronis Cyber Protect vai, ao eliminar a complexidade, permitir uma gestão e monitorização simples das cargas de trabalho, de dados, aplicações e sistemas em toda a rede."A Acronis, é de resto, uma empresa com experiência no ramo desportivo. Ronan McCurtin, vice-presidente da Acronis para a Europa, Turquia e Israel, enalteceu o protocolo. "Estamos orgulhosos por formar uma nova parceria com o Sporting. O desporto moderno depende de tomadas de decisão baseadas em dados no escritório e no campo. A Acronis vai fornecer a mais inovadora tecnologia e o mais inovador serviço, ajudando o Clube a continuar no topo do seu #CyberFit", sublinho, citado pelos leões.