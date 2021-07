Sporting estranha rescisão de João Mário após Inter recusar proposta de 5 milhões de euros

O Sporting já questionou oficialmente o Inter Milão, na sequência da rescisão de contrato com João Mário, anunciada esta segunda-feira. Segundo Record apurou, os leões enviaram uma comunicação oficial por escrito aos nerazzurri, onde manifestam estranheza perante a decisão e interrogam os campeões italianos, em concreto, sobre os moldes do negócio.





O Sporting fez uma proposta ao Inter pelo jogador, que totalizava 5 milhões de euros (3 M€ fixos mais 2 M€ por objetivos). Consumada a saída do médio a custo a zero, os leões questionaram o clube italiano sobre o porquê de ter recusado uma oferta de 5 milhões de euros para agora dispensar o médio e permitir que saia livre de encargos, sem qualquer contrapartida direta.O Sporting reclama direito de preferência sobre João Mário e acredita que terá de ser indemnizado em 30 milhões de euros se o internacional português assinar por outro clube da Liga. A rescisão de contrato poderá ter sido uma forma de contornar este obstáculo, mas não existem ainda explicações do lado do Inter nem de João Mário ou do seu representante, Federico Pastorello.A SAD leonina vai continuar vigilante sobre os próximos capítulos deste processo, nomeadamente sobre o propalado acordo de João Mário com o Benfica. O emblema de Alvalade está determinado em defender os seus direitos até às últimas consequências.