Continuar a ler

Verifica-se ainda que o agente 'Costa Aguiar' terá recebido uma comissão de 400 mil euros (aparecem duas comissões, uma de 300 mil e outra de 100 mil) e a 'Admira Partners' 700 mil euros. Para o 'Mecanismo de Solidariedade' do clube terão ido 246.969 mil euros.



Tudo somado, Alan Ruiz custou aos cofres do Sporting 8.390.650,20 milhões e euros. Verifica-se ainda que o agente 'Costa Aguiar' terá recebido uma comissão de 400 mil euros (aparecem duas comissões, uma de 300 mil e outra de 100 mil) e a 'Admira Partners' 700 mil euros. Para o 'Mecanismo de Solidariedade' do clube terão ido 246.969 mil euros.Tudo somado, Alan Ruiz custou aos cofres do Sporting 8.390.650,20 milhões e euros.

Fonte do Sporting explicou os contornos da contratação de Alan Ruiz, detalhando ao pormenor todos os valores envolvidos no negócio. Recorde-se quedepois de ter dado entrada no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa uma denúncia de Luís Borges Rodrigues – que fez parte do Conselho Diretivo da lista apresentada por Bruno de Carvalho nas primeiras eleições à presidência – sobre alegadas suspeitas relacionadas com este negócio. De acordo com a queixa, a transferência começou por cifrar-se nos 4,8 milhões de euros e acabou por ser concluída por valores acima dos 8 milhões.Segundo essa fonte, o clube pagou ao Colón 4.843.681,20 milhões de euros e ao jogador entregou, como prémio de assinatura, 2.2 milhões.