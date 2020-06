Sporting expressa pesar pela morte de Luís Abreu

O Sporting emitiu esta segunda-feira um comunicado a manifestar pesar pela morte de Luís Abreu, ex-treinador da equipa feminina de basquetebol dos leões.





Luís Abreu, que era treinador do Terceira Basket até à interrupção do campeonato devido à pandemia, foi encontrado morto na noite de sábado, em casa. Tinha 40 anos."O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Luís Abreu, ex-treinador da equipa feminina de basquetebol, que faleceu no sábado aos 40 anos.Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer a dedicação e devoção ao Clube nos anos em que orientou a equipa verde e branca."