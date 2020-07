Sporting faturou mais de 1 milhão de euros em quotas no mês de junho

O Sporting decidiu alargar até domingo, dia 5 de julho, o prazo da campanha que permite o regresso de sócios com quotas em atraso. No dia em que assinala o 114.º aniversário, o clube felicita os associados pela "adesão massiva à campanha Eu Sou – Renumeração 2020" que permitiu que um "recorde histórico" fosse alcançado "no mês de junho." Segundo Record apurou, a receita proveniente do pagamento de quotas durante o último mês ultrapassou 1 milhão de euros.





"Apesar do difícil contexto destes últimos três meses, resultante da pandemia de Covid-19, os sócios do Sporting CP, como é seu apanágio, responderam de forma contundente no apoio ao clube. Consciente dos enormes desafios que atravessamos neste momento e em celebração dos 114 anos do clube, o Sporting CP prolongou o prazo da campanha até ao dia 5 de Julho para que mais sócios possam regressar à família sportinguista", anunciaram os leões através do seu site oficial, remetendo mais informações sobre a campanha para a página ‘socionumminuto.sporting.pt’.Os sócios receberão os novos cartões, já renumerados, no início da época 2020/21.