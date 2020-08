Sporting faz as contas às últimas contratações e garante já ter assegurado os principais alvos

André Bernardo, administrador da SAD do Sporting, garantiu esta quinta-feira que os leões já conseguiram contratar os principais alvos que tinham definido, mantendo-se "em cumprimento com o fair play financeiro". No editorial da edição desta semana do jornal do clube, o dirigente sublinha ainda o investimento feito nos últimos mercados pelos verde e brancos.





"No que diz respeito ao investimento do Sporting nas últimas três janelas de transferências, até porque mais uma vez a criatividade prolifera, gastámos 31,3 M€ em 11 contratações, mais 7,5 M€ por Vietto (no âmbito do acordo por Gelson de 30 M€). O Clube registou 80 saídas de jogadores (algumas são renovações), 38 definitivas e 42 temporárias. Estratégia fundamental para a redução dos custos estruturais com a massa salarial. No mercado de Inverno de 2018/2019 saíram 28 jogadores, dez definitivamente, 18 temporariamente, e entraram sete jogadores pelo valor de 12,3 M€. No mercado de Verão de 2019/2020 contrataram-se cinco jogadores (incluindo Neto a custo zero e Vietto) pelo valor de 20,5 M€ (13 + 7,5), e entraram mais três jogadores por empréstimo. Saíram 46 no total, 27 de forma definitiva e 19 temporariamente. No último mercado de Inverno contratou-se apenas Sporar por 6 M€, vendeu-se Bruno Fernandes e emprestámos cinco jogadores", pode ler-se.E prossegue: "As análises não devem ser estritamente resultadistas, mas, em resumo das duas épocas pós-invasão a Alcochete, o Sporting ganhou no futebol a Taça da Liga e a Taça de Portugal no mesmo ano, feito inédito e que selou a melhor época dos últimos 17 anos e obteve um terceiro e quarto lugares de classificação na Liga NOS"."O objectivo cada ano é, e será sempre, melhorar relativamente ao ano anterior e entrar em cada jogo para ganhar. E, portanto, na última época queríamos ter escrito mais direito nas linhas ainda tortas. Porém, demos passos fundamentais para endireitar as linhas com a subida de jovens talentos da formação à equipa sénior, a contratação de um treinador e de avanços positivos na consolidação financeira. Quanto ao último, a recuperação de credibilidade financeira está a ser crucial em momento pandémico e crítica na abordagem ao actual mercado de transferências, muito atípico.André Bernardo anunciou ainda que no "total do plantel a massa salarial será aproximadamente 18 M€/ano menor relativamente a Setembro de 2018"."A pré-época de 2020/2021 vai arrancar no futebol com nove jogadores da formação com uma média de idades inferior a 21 anos. O ano de 2020 marcará também o regresso da equipa B, após a desistência de há duas épocas em consequência da despromoção para o terceiro escalão do futebol português", lembrou igualmente.O administrador da SAD leonina sublinhou ainda não se poder "arrancar as páginas dos últimos 18 anos, nem as de Alcochete em 2018, nem as da COVID-19". "Nem devemos. É preciso olhar para elas com boa memória para nos relembrar dos resultados que, por razões diversas, essas narrativas trouxeram, e do contexto e condicionantes que continuamos a enfrentar", sublinhou."Apesar disso, e da ausência na Champions League, já conseguimos contratar os principais targets que tínhamos definido, mantendo-nos em cumprimento com o fair play financeiro. A credibilidade demora muito a construir, mas muito pouco a ser destruída".