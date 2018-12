Sporting faz atualização sobre lesão de Montero

Três estreias em Alvalade e uma lesão a estragar: as melhores imagens do Sporting-Vorskla



O Sporting atualizou esta sexta-feira a informação sobre o estado físico do avançado colombiano, Fredy Montero, que sofreu uma lesão no jogo da Liga Europa, quinta-feira, frente ao Vorskla Poltava, que os leões venceram por 3-0 "Fredy Montero contraiu uma lesão ligamentar da sindesmose do tornozelo direito. Assim sendo, vai ser alvo de exames complementares de diagnóstico nas próximas 24 horas", refere o Sporting no seu site oficial.











No treino desta sexta-feira, em que os titulares da partida da Liga Europa fizeram trabalho de recuperação no ginásio da Academia, o treinador do Sporting, Marcel Keizer, não contou também com Wendel, Raphinha e Battaglia que seguem em tratamento e recuperação.