Sporting faz esclarecimento sobre a Assembleia Geral de quinta-feira

O Sporting prestou esta terça-feira esclarecimentos aos sócios a propósito da Assembleia Geral, marcada para quinta-feira às 20 horas no Pavilhão João Rocha. Os leões informam que a votação começa assim que iniciarem os trabalhos no Pavilhão João Rocha, algo que está previsto para as 20h30.abertura das portas do Pavilhão João Rocha;: hora marcada para o início da Assembleia Geral (AG);hora prevista para o efectivo início da AG, tendo em conta que pelas 20h00 não estarão presentes mais de metade dos Sócios com direito a voto;A partir das 20h30 iniciar-se-á, desde logo, a votação, para quem pretenda fazê-lo;Hora designada para o fim da credenciação na entrada do Pavilhão, sendo admitida essa entrada para quem, a essa hora, esteja na respectiva fila;Após o efectivo encerramento da credenciação, isto é, quando todas as pessoas que, pelas 22h00, estiverem na fila para entrar no Pavilhão, acederem ao interior, proceder-se-á ao encerramento das filas de votação, mediante um aviso que será feito com antecedência, para que, quem estiver em condições de votar e o não haja ainda feito, se possa dirigir para o local respectivo onde deverá exercer o seu direito.