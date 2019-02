Sporting faz três mudanças na lista enviada à UEFA

Fechada a janela de transferência de inverno, Marcel Keizer já decidiu como vai recompor a lista enviada pelo Sporting à UEFA no verão, dentro das limitações a que está obrigado, pois só pode fazer três mudanças.O técnico holandês decidiu inscrever Tiago Ilori, Cristián Borja e Luiz Phellype, três dos cinco jogadores que reforçaram o plantel principal em janeiro. Em sentido inverso, Keizer prescindiu de Idrissa Doumbia e Francisco Geraldes, isto para lá de Matheus Nunes e Gonzalo Plata, jovens que vão competir preferencialmente com os sub-23, à espreita da promoção, que pode surgir até maio.Ilori, Borja e Phellype entram para as vagas de Viviano, Battaglia e Carlos Mané. O guarda-redes italiano foi emprestado à SPAL; o médio argentino lesionou-se com gravidade em novembro, foi operado e não deverá voltar jogar esta época; o avançado português foi cedido ao Union Berlim.Keizer preferiu acautelar, com prioridade, a iminente transferência de Acuña para o Zenit, razão pela qual incluiu Borja na lista da UEFA. No caso de Ilori e de Luiz Phellype, a ideia foi alargar o leque de escolha de centrais e pontas-de-lança.