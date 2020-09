Sporting fecha-se 'em bolha' para se proteger da Covid-19

O Sporting recebe esta quarta-feira os resultados dos testes à Covid-19 realizados ontem e decidirá, nas próximas horas, o plano de ação para proteger o plantel e evitar novos contágios. Segundo Record apurou, em cima da mesa estão dois cenários: fechar a equipa numa 'bolha' numa ala de Alcochete, apenas para o plantel principal, ou numa unidade hoteleria. Os contactos com o exterior estarão assim proibidos.





O Sporting está a participar numa autêntica maratona de testes à Covid-19 para fazer a estreia no sábado, frente ao Gil Vicente, como está calendarizado. Desde o último sábado, os leões já realizaram três despistagens – a última foi realizada ontem na folga do grupo – e, amanhã, ainda será feita uma nova bateria de exames que se revelará, esta sim, decisiva em relação à realização do jogo com o Gil Vicente que, em última instância, dependerá sempre da Direção-Geral da Saúde (DGS).