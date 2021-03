Sporting felicita Pedro Porro pela chamada à seleção espanhola: «Orgulho em ti, leão!»

O Sporting congratulou-se esta segunda-feira com a chamada de Pedro Porro à seleção espanhola.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal)

O jovem internacional sub-21 foi incluído por Luis Enrique na lista de jogadores que este mês vão disputar os jogos de apuramento para o Mundial de 2022, bem como um particular com o Kosovo."Pedro Porro foi convocado para representar a seleção espanhola nos jogos de qualificação para o Mundial do de 2022! Orgulho em ti, leão!", escreveu o clube de Alvalade nas redes sociais.