Sporting fez treino de recuperação após a vitória sobre o Nacional com duas baixas

Depois da vitória sobre o Nacional por 2-0, o Sporting voltou a treinar na manhã deste domingo na Academia, em Alcochete.





"Como habitual, os titulares da partida contra os madeirenses realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado. De fora continuaram Bruno Tabata e Tiago Tomás, em tratamento. Os Leões voltam a treinar esta segunda-feira às 10h30, na Academia", revela o Sporting.A equipa de Rúben Amorim é líder isolada do campeonato com mais seis pontos que o segundo classificado, o FC Porto. Na próxima quarta-feira defronta o Rio Ave, em Vila do Conde.