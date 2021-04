«Sporting foi lento e não pode ser tão previsível para ganhar em Braga»

O Sporting empatou em Alvalade com o Belenenses SAD (2-2) evitando a primeira derrota na Liga com um golo na última jogada. Record ouviu conhecidos adeptos dos leões sobre o jogo.



Carlos Pereira, treinador:

“Um jogo complicado contra um Belenenses SAD que conseguiu maniatar a estratégia montada. Sporting pode lamentar-se pelo lance infeliz do Adán e o penálti falhado. Em Braga será um teste difícil, mas a equipa tem de se superar se quiser ser campeã.”

Jorge Gaspar, ex-dirigente

“Houve falta de eficácia, de velocidade e alguma falta de capacidade para encontrar um modelo alternativo para fugir ao bloqueio do adversário. Profunda incompetência no penálti e no erro do Adán. Ainda assim, acredito que pode vencer em Braga.”

Carlos Lopes, antigo atleta olímpico

“O resultado não deixa de ser positivo, atendendo à forma como se desenrolou o jogo, frente a um Belenenses SAD muito bom. O Sporting foi lento, mas continua a depender de si para se manter líder. Não pode ser tão previsível para ganhar em Braga.”