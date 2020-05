Sporting ganha corrida por talento dos sub-14

O Sporting ganhou a corrida por Fernando, jovem médio de 14 anos que representava o Belenenses.





Fernando Sadjo Baldé nasceu em Bissau a 26 de julho de 2006. Pode atuar nas posições ‘8’ e ‘10’ e foi considerado um dos melhores jogadores do campeonato até à paragem das competições jovens.Além do Sporting, Benfica e FC Porto também tinham manifestado interesse no promissor talento guineense.