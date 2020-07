Sporting garante dois reforços ex-Sacavenense

Mais dois jogadores deixam o Sacavenense e mudam-se para um grande do futebol português. Américo Silla é médio-defensivo com boa estampa física, posicional e importante na primeira fase de construção. Tem 15 anos, realizou uma excelente temporada e foi chamado a um estágio de observação da Seleção sub-15. Já Martim Ferreira é extremo e nasceu em 2008. As boas exibições nos sub-12 do Sacavenense chamaram a atenção dos olheiros leoninos.