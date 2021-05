Sporting garante regresso à Liga dos Campeões e muitos milhões

Ao vencer o Rio Ave esta noite, o Sporting garantiu o regresso à fase de grupos da Liga dos Campeões (onde não participa desde 2017/18), pois é certo que nunca terminará esta Liga NOS abaixo do segundo lugar, o último que dá acesso direto.





Os leões aumentaram provisoriamente para 13 os pontos de vantagem sobre o Benfica que, mesmo que vença amanhã e volte a repôr a diferença em 10, nunca conseguirá apanhar os leões, visto que após esta jornada ficarão apenas 9 pontos em disputa. Isto significa, também, que as águias ficaram sem hipóteses matemáticas de chegarem ao título, podendo apenas sonhar com o segundo lugar.Neste regresso à Champions, o Sporting já sabe que vai embolsar entre 25 e 30 milhões de euros só pela presença. Aos 15,25 M€ de prémio de participação há a juntar outra verba, proveniente do ranking do clube na UEFA. Por exemplo, o 32.º e pior colocado entre os presentes na próxima fase de grupos recebe uma parcela de 1,108 M€, o 31.º duas parcelas e por aí adiante. O Sporting é, neste momento, 34.º do ranking da UEFA mas ficará acima desse posto na 'classificação' da Champions, em virtude de algumas equipas com melhor coeficiente no ranking a 10 anos - como Valencia, Schalke 04 ou Roma, por exemplo - estarem já afastadas do acesso à prova.