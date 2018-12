Sporting garantiu direito de preferência por jovem promessa do Vasco da Gama

O Sporting deixou Bruno César partir a custo zero rumo ao Vasco da Gama, mas não saiu do negócio de mãos a abanar. É que, segundo adianta este sábado o portal Globoesporte, os leões garantiram o direito de preferência pelo jovem avançado Talles Magno, de 16 anos, que é uma das maiores promessas das escolas de formação do conjunto carioca.Já internacional Sub-17 pelo Brasil e com contrato profissional assinado com o Vasco, Talles Magno é também seguido por outras equipas na Europa, sendo que os leões garantem desta forma que, caso chegue uma oferta, terão a possibilidade de a igualar e garantir o concurso do jovem dianteiro.