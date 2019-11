Sporting goleia PSV e apura-se na Liga Europa: as contas para terminar em primeiro no grupo

O Sporting goleou em casa (4-0) o PSV Eindhoven e apurou-se já para os 16 avos de final da Liga Europa, na 5.ª jornada. Na última ronda, os leões vão até ao terreno do LASK Linz e um empate basta para confirmar a passagem no primeiro lugar.Nesta altura, a formação orientada por Silas tem 12 pontos, contra 10 dos austrícos, o que signifca que só um desaire atira os leões para o lote de não cabeças-de-série.PSV, com 7 pontos, e Rosenborg, com 0, estão já eliminados. Os holandeses até poderiam fazer os mesmos 10 do LASK mas têm desvantagem no confronto direto.