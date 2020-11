Sporting ilibado no processo 'Cashball'

Paulo Silva, o empresário que alegadamente subornou dois árbitros de andebol, por indicação de André Geraldes, então diretor-geral da SAD do Sporting, é o único arguido do processo 'Cashball' que irá a julgamento, adianta a TVI, informação, entretanto, confirmada por Record. O ex-funcionário do clube de Alvalade, bem como os outros dois elementos detidos e interrogados em março de 2018, João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues, foi ilibado de toda e qualquer suspeita, por falta de provas, conclui a investigação conduzida pela Polícia Judiciária.





Segundo a estação televisiva, pelo processo de nove volumes e também pelos testemunhos dos visados, Paulo Silva foi, alegadamente, mandatado por intermediários para corromper árbitros de andebol e jogadores de futebol adversários para que favorecessem o Sporting, tendo oferecido, em 2017, 2.500 euros a dois árbitros de andebol e ainda 25.000 euros a um futebolista que defrontou os leões.Os árbitros em questão foram Roberto Martins, corrompido para condicionar o FC Porto, num encontro com o ABC, disputado em abril de 2017; e Ivan Cavaleiro, para que assumisse igual comportamento numa partida dos dragões com o Sporting. No que diz respeito ao futebolista tratava-se de Leandro Freire, do Desportivo de Chaves, abordado para que facilitasse a vida aos leões nos dois jogos da Liga com os flavienses.Paulo Silva é acusado de três crimes de corrupção desportiva na forma tentada, ele, que, na denúncia, apresentou mensagens, alegadamente, enviadas pelos três funcionários do Sporting e que a perícia desvalorizou por concluir que os conteúdos podem ter sido adulterados de forma a incriminar os visados. Além do mais, nas perícias aos telemóveis de André Geraldes, João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues não foram detetadas as trocas de mensagens. Como tal, os três são ilibados.