Sporting iniciou Liga NOS com apenas 3% de probabilidades de conquistar o título

O Sporting iniciou a Liga NOS com apenas 3% de probabilidade e uma 'odd' de 29 por cada euro apostado de poder conquistar o título nacional, de acordo com a casa de apostas 'online' Solverde.

A equipa de Alvalade, que está a dois pontos de regressar ao topo do futebol nacional, depois de 19 anos de ausência, começou o campeonato longe de ser um candidato real ao título, segundo as casas de apostas, e só entre janeiro e fevereiro, depois de vencer em casa o Benfica (1-0) e de empatar com o FC Porto no Dragão (0-0), começou a ser levado realmente a 'sério'.

Em setembro de 2020, no arranque da competição, o Benfica, que neste momento está no terceiro lugar, já matematicamente afastado do primeiro, era apontado como o grande favorito ao título português, com 66% de probabilidade e uma 'odd' de 1,6 por causa euro apostado, enquanto o FC Porto, campeão nacional, aparecia com 54% e 'odd' de 1,85.

Mesmo depois de assumir cedo a liderança da Liga, as casas de apostas continuaram a olhar para o Sporting com 'desconfiança', subindo a possibilidade dos 'leões' para apenas 13%, enquanto Benfica e FC Porto seguiam como os mais prováveis vencedor da prova, com 66% e 32%, respetivamente.

Apesar dos 'leões' terem terminado o ano de 2020 no topo da classificação, com 11 jornadas disputadas e dois pontos de avanço para os 'encarnados', segundo os dados divulgados pela Solverde, as casas de apostas mantiveram a formação de Jorge Jesus como o mais provável vencedor da I Liga.

Só em fevereiro, o 'cheiro' a título começou realmente a surgir de Alvalade e as casas de apostas assumiram o Sporting como ligeiro favorito ao título, com a equipa de Rúben Amorim a manter a liderança e o estatuto de invencível na I Liga e os seus principais rivais a somarem alguns percalços.

Nesse período, o Sporting passou a ter 53% de probabilidades (odd de 1,9), enquanto o FC Porto, que seguia como principal perseguidor, reunia 23% (4.25 de odd) e o Benfica, a viver uma crise de resultados e também higiénica, com um surto de covid-19 no clube, a cair para os 9% (10.75).

Após o 'nulo' no Dragão, as hipóteses da equipa de Rúben Amorim foram aumentando jornada após jornada, chegando aos 71%, mas esse valor chegou a cair sensivelmente quando os 'leões' somaram três empates em quatro jogos, para 68%, antes de visitar o Sporting de Braga.

Contudo, a vitória sofrida no Minho (1-0 com menos um jogador durante quase 70 minutos) e depois em casa com Nacional (2-0), último classificado, colocou o Sporting como o futuro campeão nacional, com as casas de apostas a retirarem esse 'mercado' dos seus sítios na Internet.

O emblema de Alvalade, que tem oito pontos de vantagem sobre o FC Porto, pode já hoje celebrar o seu 19.º título nacional, caso os 'dragões' não consigam bater em casa o Farense, ou então na terça-feira, caso vença o Boavista, em Alvalade.