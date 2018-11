Sporting integra plataformas de comunicação

A rescisão de contrato com a YoungNetwork, já comunicada aos funcionários embora não oficializada junto da empresa , insere-se num conjunto de medidas de reforma da área da comunicação do Sporting, que culminará na integração das várias plataformas.A ideia é que, em breve, toda a estrutura de comunicação do clube, que inclui jornal, redes sociais e televisão, passe a estar reunida no Estádio José Alvalade, como aliás foi anunciado recentemente na apresentação da nova grelha da Sporting TV.No contexto das mudanças em curso, na próxima segunda-feira, dia 5 de novembro, o canal do clube promoverá a estreia de uma nova rubrica, de Rodrigo Roquette, no Grande Jornal das 21h30. À terça-feira passará a ir para o ar o programa ‘Pressão Alta’, moderado por Rui Miguel Mendonça, com o colunista de Record, Rui Calafate, e o advogado Samuel Almeida. Estes conteúdos terão, também, transmissão na página oficial do Sporting no Facebook.De resto, a LPM confirma-se como consultora estratégica do Sporting para esta área. O clube contratou ainda para a assessoria de comunicação o ex-jornalista do 'DN' Bruno Pires.