Sporting intensifica trabalho físico

O Sporting voltou na manhã desta terça-feira a treinar em Alcochete, com vista à preparação para a reta final da temporada 2019/2020.





"A primeira parte do apronto foi realizada por estações de treino diverso com muita intensidade física", refere o clube de Alvalade, seguindo-se o trabalho com bola por sectores.O treinador Rúben Amorim teve todo o plantel à disposição, "à exceção de Renan Ribeiro e Luiz Phellype que continuam a fazer trabalho individual e específico". Os leões regressam ao trabalho amanhã às 10h00, em na Academia.