Sporting ironiza pontapé de Bruno Fernandes com recurso a vídeo de... Obama

Um dia depois da divulgação por parte da CMTV das imagens de Bruno Fernandes no túnel do Bessa, após o duelo com o Boavista, o Sporting ironizou esse episódio nas redes sociais, partilhando um vídeo de Barack Obama no qual o antigo presidente dos Estados Unidos surge a pontapear uma porta. O 'tweet', refira-se, dizia respeito ao arranque da partida com o PSV Eindhoven, da Liga Europa.