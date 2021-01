O Sporting fintou as condições meteorológicas e, na derradeira tentativa de aproximação ao Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, conseguiu aterrar, isto depois de o avião ter sido desviado para Porto Santo.





Desta forma, o jogo com o Nacional, agendado para esta quinta-feira, continua de pé, apesar de as condições climatéricas no arquipélago continuarem más, com ventos fortes e visibilidade reduzida, devido à depressão Filomena.