Sporting já chegou a Istambul

O plantel do Sporting chegou ao final da noite desta terça-feira a Istambul, cidade turca na qual, na quinta-feira, terá como missão defender uma vantagem de 3-1 conseguida na primeira mão diante do Basaksehir. Com 20 jogadores na comitiva , o leão aterrou no aeroporto da cidade turca perto das 20 horas, tendo chegado ao hotel onde irá ficar instalada pouco mais de uma hora e meia depois.O Sporting, lembre-se, tentará em solo turco o acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, defendendo a tal vantagem de dois golos conseguida em Alvalade na semana passada.