Sporting já conhecia risco de sanção grave quando renovou com Rúben Amorim

Record sabe que o Sporting já tinha conhecimento das conclusões da Comissão de Instrutores e o risco de sanção grave quando fechou e anunciou publicamente a renovação contratual com Rúben Amorim, na semana passada, o que comprova a confiança total de que, com o apoio do clube, este caso será desmontado. O nosso jornal apurou ainda que o Sporting não corre risco de perda de pontos.





Recorde-se que os leões e o treinador foram acusados de fraude pela Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional - na sequência de uma participação feita pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol em março do ano passado - e Amorim mesmo uma pena de um a seis anos de suspensão de atividade. Foi o clube leonino a dar conta da situação esta segunda-feira em comunicado, falando num dos "episódios mais lamentáveis e surreais da história do futebol português".