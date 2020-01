Sporting já conta com Vietto a 100%

Luciano Vietta foi a grande novidade do treino do Sporting, esta quinta-feira. Silas já contou com o avançado argentino, sem limitações, na preparação para o jogo com o Sp. Braga, este domingo às 17h30.





Já Renan Ribeiro "treinou sob vigilância do Departamento Médico e da Unidade de Performance", refere o Sporting enquanto "Luiz Phellype realizou tratamento pré-operatório".Silas chamou ao treino da equipa principal os jovens Anthony Walker e Nuno Mendes.