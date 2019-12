Sporting já decidiu: Wendel não vai ao torneio pré-olímpico

O Sporting decidiu e Wendel não vai ao torneio pré-olímpico, que se realiza de 18 de janeiro e 9 de fevereiro, na Colômbia, e desta forma o médio vai permanecer em Alvalade.Wendel havia sido um dos convocados do selecionador dos sub-23 do Brasil, André Jardine, porém, comoadiantara, os leões não estavam recetivos a libertá-lo, dada a carga competitiva elevada que o Sporting vai enfrentar durante essas datas e consequente importância do criativo no esquema de Silas.Ao que foi possível apurar pelo nosso jornal, o Sporting - que não era obrigado a ceder Wendel, pois não está em causa uma data FIFA - comunicou a sua decisão esta terça-feira à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).Assim, Silas 'ganha' mais uma opção para os importantes duelos que se avizinham, entre eles o dérbi com o Benfica, agendado para 18 de janeiro.