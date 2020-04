Sporting já deve 12,3 milhões de euros ao Sp. Braga por Rúben Amorim

O Sporting já deve neste momento 12,3 milhões de euros ao Sp. Braga por Rúben Amorim. Segundo Record apurou, ficou estipulado no contrato entre os dois clubes que a falta de pagamento de uma prestação implicava o vencimento imediato das demais. Ao falhar a primeira tranche, a SAD leonino ficou sujeita a penalização, o que fez subir a transferência para o valor acima referido (10 M€ acrescidos de IVA, que corresponde a 2,3 M€, e de juros de mora).





O prazo inicial da primeira prestação vencia a 6 de março, tendo o Sp. Braga dado ao Sporting uma moratório até final desse mês. Como o pagamento não foi feito, a SAD verde e branca ficou sujeita a esta penalização.No entanto, o valor poderá subir para 13,8 M€ caso o Sporting não pague a verba devida até amanhã, 16 de abril. Os leões arriscam, assim, uma penalização de 10% sobre todas as quantias em dívida, incluindo o IVA, num valor na casa dos 1,23 M€. Uma multa que se aplica se 15 dias após a interpelação para pagamento o mesmo não for saldado. Neste caso, o Sp. Braga entrou em contacto com o Sporting para esse efeito a 1 de abril.Considerando-se que é devido IVA pela multa, o valor total poderá ascender então aos tais 13,8 M€.