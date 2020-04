Sporting "já esperava" decisão da FPF e diz o que acontecerá aos sub-23 e equipa feminina

Tomaz Morais, director do futebol de formação do Sporting, reagiu à decisão da Federação Portuguesa de Futebol em dar como concluídos todos os campeonatos seniores não-profissionais, por não estarem reunidas "as condições de saúde pública necessárias". Desta forma terminam a Liga Revelação, a Liga BPI e a II Divisão de futebol feminino, provas em que o clube de Alvalade estava inserido. O dirigente leonino considera a decisão "normal" e lembra que a posição da FPF entronca nas ideias defendidas pelos leões.





"Sempre pusemos a saúde em primeiro lugar. Como tal, e até pelo bom senso que tem havido nas tomadas de decisão relativas ao futebol de formação, já esperávamos que a FPF, mais tarde ou mais cedo, nos informasse quanto a este anúncio. No que diz respeito aos sub-23, era quase unânime da parte dos clubes e da FPF que a Liga Revelação tinha chegado ao fim. Encaramos esta decisão como uma ação de valorização da saúde pública", afirmou ao site do Sporting onde ainda revelou que agora irão ser tomadas decisões em relação à equipa orientada por Leonel Pontes: " Vamos pensar no que vamos fazer porque a equipa tem uma ligação muito próxima ao futebol profissional. Iremos conversar com os responsáveis para definir qual a melhor decisão a tomar nesta fase. Para já, vão manter a actividade física até termos definido com o treinador Leonel Pontes o que vai acontecer".Mais problemática afigura-se a situação da equipa de futebol feminino pois há uma disputa na Champions a decidir. "Vamos manter a equipa em actividade porque existem questões pendentes como o acesso à Liga dos Campeões. Não sabemos o que vai acontecer e, como tal, não podemos interromper a prática física. Vamos esperar por uma decisão, temos expectativas de estar presentes nessa competição porque o campeonato não tinha terminado e tínhamos possibilidades de lá chegar", acrescentou.