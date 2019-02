Sporting já exerceu opção de compra de Renan

O Sporting acionou a opção de compra por Renan, que assim assinou pelos leões até 2023. Segundo o documento enviado pelo clube verde e branco à CMVM, onde faz um balanço do mercado de inverno, o guarda-redes custou 1 milhão de euros e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 M€. O brasileiro chegou do Estoril no verão e as boas exibições convenceram a SAD a avançar para a sua compra.Idrissa Doumbia foi a contratação mais cara nesta janela de mercado, tendo custado 3,8 M€. Demiral permitiu o maior encaixe, com a venda ao Analyaspor por 3,5 M€.