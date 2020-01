Sporting já prepara dérbi com o Benfica

O Sporting iniciou esta segunda-feira a preparação para o dérbi frente ao Benfica, da 17.ª jornada da Liga NOS, agendado para sexta-feira, às 21h15, no Estádio José Alvalade, sem Vietto.





Tal comavançou o avançado argentino sofreu uma luxação na articulação tíbio-peronial , não tendo participou na sessão de treino de hoje."Os titulares do jogo contra o V. Setúbal realizaram trabalho de recuperação no ginásio e no relvado. Marcos Acuña fez trabalho de ginásio e Renan Ribeiro realizou treino condicionado no relvado. Luciano Vietto, com uma luxação na articulação tibio-peronial, não participou na sessão de treino", refere o Sporting, acrescentando que Silas chamou ao treino o guarda-redes Anthony Walker, e o defesa Eduardo Quaresma.