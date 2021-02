Sporting já prepara visita ao Dragão: Paulinho é o único ausente

Paulinho foi o único elemento do plantel leonino que não participou na sessão de trabalho que marcou o início da preparação para o clássico do próximo sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, diante do FC Porto. O avançado contratado em janeiro ao Sp. Braga, limitou-se a realizar tratamentos, para debelar o problema na coxa direita, que o coloca fora das opções de Rúben Amorim, para o embate com os campeões nacionais.





Todos os restantes elementos estiveram à disposição do técnico, numa sessão marcada pela descontração, decorrente do bom momento que a equipa atravessa. Os leões voltam a treinar hoje, pela manhã (10h00), na Academia de Alcochete, como sempre acontece, à porta fechada.