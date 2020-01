Sporting garante que Portimonense não tem razão para protestar o jogo da Taça da Liga

O Sporting garante em comunicado que o Portimonense não tem razões para protestar o jogo da 3.ª e última jornada o Grupo C da Taça da Liga, por alegadamente os leões não terem cumprido a regra de usar de início dois jogadores formados localmente.





Em face das notícias publicadas e da intenção revelada pelo Portimonense de protestar o jogo hoje disputado, o Sporting Clube de Portugal esclarece que, de acordo com os regulamentos, inscreveu na sua ficha de jogo dois jogadores formados localmente e, como tal, qualificados quer na plataforma da liga, quer na plataforma da FPF e cuja inscrição na ficha de jogo foi validada previamente ao início de jogo.Esclarece ainda que a inscrição dos jogadores em causa também já havia sido validada anteriormente, na mesma competição, pelas entidades organizadoras.O Sporting Clube de Portugal saúda os seus atletas pela exibição e pela reviravolta no marcador, que culmina na justíssima qualificação para a fase final da competição."