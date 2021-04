Sporting já saiu de cena por Beto

Beto está no radar do Benfica. O Sporting também tem o avançado bem referenciado e colocou-se igualmente a par das condições necessárias para fechar negócio com o Portimonense. Em Alvalade, o interesse no dianteiro do clube algarvio tinha como pressuposto ganhar uma alternativa a Sporar (caso este seja vendido), fazendo sombra a Paulinho e Tiago Tomás.





No entanto, ao que Record apurou, depois de pesados todos os prós e contras da operação, os responsáveis leoninos decidiram nem aprofundar mais esta via, por considerarem, entre outros, o preço demasiado elevado.marcados leva Beto nesta época, sendo que o primeiro foi logo em pleno Estádio do Dragão. O dianteiro inaugurou o marcador, mas os portistas venceriam por 3-1já passou o goleador no Benfica Campus, mais precisamente em 2011/12. Na altura, atuou pelos juvenis, depois de já ter dado nas vistas pelo Tires, onde cumpriu a grande maioria do seu trajeto de formação