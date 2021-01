Sporting já tem luz verde da DGS para utilizar Nuno Mendes e Sporar

Ausentes da partida das meias-finais, devido a toda a polémica em torno dos "falsos positivos" à Covid-19 registados na semana passada, que tanto deram que falar nos últimos dias, Nuno Mendes e Andraz Sporar estão oficialmente autorizados pela Direção Geral de Saúde (DGS) para voltar a treinar e jogar pelo Sporting. A confirmação chegou hoje aos leões através de comunicação por parte da própria DGS, isto depois de todo o processo ter sido desbloqueado ao longo do dia de ontem.





De resto, Nuno Mendes e Sporar encontram-se neste momento a treinar juntamente com os restantes colegas tendo em vista a final da Allianz Cup, diante do Sp. Braga, uma partida na qual poderão ser utilizados por Rúben Amorim caso o técnico do leão assim o entenda.Um apronto no qual trabalham todos os elementos do plantel com exceção de Tabata e Neto, que ainda estão afastados devido aos testes positivos à Covid-19. Nesse sentido, refira-se que os restantes jogadores foram testados na quinta-feira e não se registou nenhum positivo