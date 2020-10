Sporting joga hoje com a equipa B

Na sessão de trabalho de hoje, que decorrerá na Academia de Alcochete, está agendado um jogo-treino entre o plantel principal e a equipa B do Sporting, ocasiões onde Rúben Amorim poderá afinar detalhes da sua estratégia contra o conjunto treinador por Filipe Celikkaya, tendo em vista o clássico com o FC Porto, no sábado.

Durante a pausa competitiva para os compromissos internacionais, Amorim tem realizado observações a vários jovens da equipa B e, ontem, insistiu nessa tónica ao voltar a chamar João Silva e Mees de Wit. O central português, de 21 anos, e o atacante holandês, de 22, devem até manter-se do lado dos ‘seniores’ diante da formação secundária leonina, até porque o técnico da equipa principal trabalhou ontem com um grupo muito reduzido.