Sporting justifica aumento do passivo com contratação de Paulinho

O Sporting justificou o "ligeiro aumento do passivo", em pouco mais de 4 milhões de euros (de 298 para 302 M€) com o "aumento da rubrica de fornecedores pela aquisição dos direitos económicos do jogador Paulinho", que custou à SAD 16 M€.





Além desse valor, acrescem 772 mil euros a pagar aos clubes formadores do internacional português, revelou ainda o Sporting no Relatório e Contas do 3.º trimestre da época, enviado esta segunda-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). De resto, a sociedade verde e branca revelou também os valores pagos em mecanismo de solidariedade por Pote (165 mil euros), Tabata (98 mil) e Nuno Santos (188 mil).O Sporting notou ainda que no custo de aquisição de Feddal, na ordem dos 3,8 M€, "está incluída a valorização de 5% dos direitos económicos do ex-jogador William Carvalho pelo montante de 1,2 M€."