Sporting lamenta falecimento de ex-ciclista do clube

O Sporting manifestou esta sexta-feira todo o seu pesar pela morte de Carlos Alberto Baptista dos Santos, antigo ciclista do clube na década de 60 ontem falecido.





"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Carlos Alberto Baptista dos Santos, que faleceu na última quinta-feira, 7 de Janeiro, aos 76 anos.Carlos Alberto Baptista dos Santos foi ciclista do Sporting CP na década de 60, tendo sido ainda pai de Cecília Santos, presidente do Núcleo do Sporting CP de São João da Madeira, e de Cláudia Santos, também da direcção do Núcleo.Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube."