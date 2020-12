Sporting lamenta morte de antigo ciclista

O Sporting lamentou a morte de Carlos Vieira e deixou uma mensagem de condolências à família do antigo ciclista que representou o clube e faleceu esta terça-feira, aos 68 anos.





"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Carlos Vieira, antigo ciclista Leonino que faleceu esta terça-feira aos 68 anos. Aos familiares e amigos, o Clube endereça as mais sentidas condolências", refere a nota oficial divulgada no site oficial do Sporting.