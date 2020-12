Sporting lança novo filtro em realidade aumentada para o Instagram

O Sporting lançou esta terça-feira um novo filtro de realidade aumentada na rede social Instagram, que permitirá aos utilizadores replicarem uma das imagens utilizadas na campanha 'Eu Sou ADN Sporting'.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal)

Trata-se do terceiro filtro a ser lançado pelo clube leonino no Instagram, depois de em maio o Sporting ter sido o primeiro emblema em Portugal a utilizar realidade aumentada com a imagem de uma máscara verde e branca numa ação de aproximação aos sócios. No dia da criança, os leões voltaram a lançar um filtro direcionado aos mais novos (Eu Sou Jubas)."Agora todos os Sportinguistas vão poder mostrar por fora o que são por dentro: 100% Leões com ADN Sporting", escreve o clube, em comunicado no site oficial.