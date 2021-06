Sporting lembra golaço de Baldé: «O Patrik Schick anda a aprender com os nossos leões»

O checo Patrik Schick apontou hoje um golo a quase 46 metros da baliza da Escócia, na vitória (0-2) da sua seleção na estreia no Euro'2020. Um remate fantástico, que o Sporting, em jeito de brincadeira, comparou ao de Elves Baldé há poucas semanas, num encontro da equipa B para o Campeonato de Portugal.





O Patrik Schick anda a aprender com os nossos Leões #MadeInSporting #EURO2020 https://t.co/cyO9tbqfj9 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) June 14, 2021

"O Patrik Schick anda a aprender com os nossos Leões", pode ler-se no Twitter do Sporting, que mostrou o remate, também 'do meio da rua', do avançado de 21 anos nesse encontro com o Moncarapachense.